Eda Ece'nin düğün davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyedeki o detay dikkat çekti

Ünlü oyuncu Eda Ece, uzun süredir flört ettiği basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile gerçek bir evlilik yapmaya hazırlanıyor. Önceki aylarda çiftin 21 Haziran'da gerçekleşecek nikah töreniyle ilgili açıklamalar yapılmıştı. Şimdi ise Eda Ece'nin nikah davetiyesi ortaya çıktı ve davetiyede dikkat çeken bir detay herkesi şaşırttı.

Oldukça sade bir tasarıma sahip olan davetiyede, güzel oyuncunun soyadının "Uzunalioğlu" olduğu yazıyordu. Bu detayı görenler, Eda Ece'nin soyadını yeni öğrendiklerini belirttiler ve şaşkınlıklarını gizleyemediler. Özellikle Eda Ece'nin daha önce "Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim" şeklindeki açıklamalarıyla bilinirken, Uzunalioğlu soyadının ona ait olduğunu öğrenmek sürpriz bir detay olarak karşılandı.