Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!”

Ecem Erkek, oyuncuların estetik yaptırmasına dair konuştu: “Kocaman estetikli burun, göz olmaz. İnandırıcılık kayboluyor.”

Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-10-2025 14:30

Başarılı oyuncu Ecem Erkek, son dönemde ekranlarda yer alan oyuncuların estetik operasyonları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, “Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor” diyerek dikkat çekti.

“Gelin Takımı 2” Hazırlığı Öncesi Kameralara Yakalandı

Ecem Erkek, Bebek’te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, yeni filmi **“Gelin Takımı 2”**nin galasına hazırlandığını söyledi.
“Saçlarımı yaptırmaya geldim, boyatacağım. Harika bir film yaptık, müthiş bir oyuncu kadrosuyla çalıştım. Seda, Nilperi, Şebnem ve diğer arkadaşlarımla bu film sayesinde tanıştım, iyi ki tanımışım” sözleriyle ekip arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

“Estetik Abartıldığında İnandırıcılık Kayboluyor”

Son dönemde ekranlarda yer alan oyuncuların fiziksel değişimlerine değinen Ecem Erkek, samimi açıklamalar yaptı:
“Eskiden ‘Estetik oyuncu için uygun değil’ derdim ama artık kişinin kendini nasıl hissettiğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ancak kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda izlerken ‘O kadar da yaptırmasaydın’ diyorum.”

Erkek’in bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok takipçi, oyuncunun doğal güzelliği savunan tavrına destek verdi.

“Tiyatro Herkes İçin Erişilebilir Olmalı”

Ecem Erkek, tiyatro bilet fiyatlarının yüksekliğine dair düşüncelerini de paylaştı:
“Ben aslında bu durumdan mustaribim. Fiyatlar yüksek olunca tiyatro ve sinema belli bir kesimin gidebileceği etkinlikler haline geliyor. Herkesin ulaşamadığı bir alan oluyor. Gücüm yetse bu konuda bir şeyler yapardım ama maalesef elimden gelen sınırlı.”

Benzer Haberler
Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!” Hülya Avşar Yeni İmajıyla Gündem Oldu: “Genç Kız Gibisin!”
Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı Kenan İmirzalıoğlu Ekranlara Dönüyor! Ücreti Dudak Uçuklattı
Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!” Nesrin Cavadzade’den Aşk İtirafı: “Standartlarım Çok Yüksek, Six Pack Şart!”
Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi Bade İşçil’in Spor Tarzı Dikkat Çekti! Bebek Parkı’nda Formda Görüntülendi
Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt! Elif Buse Doğan’dan Ebru Gündeş ve Murat Özdemir İddialarına Net Yanıt!
İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi İlayda Alişan’ın Yeni Hali Olay Oldu! Takipçileri “Mini Seda” Dedi
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu
  • 20-10-2025 17:01

Berk Oktay, Yasak Elma’yla Arjantin’de Sosyal Medyada TT Oldu

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı
  • 17-10-2025 17:31

'Bugün Güzel' Filminin Çekimleri Tamamlandı

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı
  • 16-10-2025 11:02

Meriç Aral, Oğlu Güneş ile İlk Paylaşımını Yaptı

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!
  • 21-10-2025 13:40

Cansu Tosun Hollanda Yapımı “Polis” Filminde Başrol!

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor
  • 17-10-2025 13:45

Fenomen Dizi Eşref Rüya'ya Yeni Bir Karakter Katılıyor