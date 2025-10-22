Ecem Erkek’ten Oyunculara Estetik Uyarısı: “Kocaman Estetikli Burun, Göz Olmaz!”

Başarılı oyuncu Ecem Erkek, son dönemde ekranlarda yer alan oyuncuların estetik operasyonları hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Güzel oyuncu, “Kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor” diyerek dikkat çekti.

“Gelin Takımı 2” Hazırlığı Öncesi Kameralara Yakalandı

Ecem Erkek, Bebek’te objektiflere yansıdı. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden ünlü oyuncu, yeni filmi **“Gelin Takımı 2”**nin galasına hazırlandığını söyledi.

“Saçlarımı yaptırmaya geldim, boyatacağım. Harika bir film yaptık, müthiş bir oyuncu kadrosuyla çalıştım. Seda, Nilperi, Şebnem ve diğer arkadaşlarımla bu film sayesinde tanıştım, iyi ki tanımışım” sözleriyle ekip arkadaşlarına övgüler yağdırdı.

“Estetik Abartıldığında İnandırıcılık Kayboluyor”

Son dönemde ekranlarda yer alan oyuncuların fiziksel değişimlerine değinen Ecem Erkek, samimi açıklamalar yaptı:

“Eskiden ‘Estetik oyuncu için uygun değil’ derdim ama artık kişinin kendini nasıl hissettiğiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ancak kocaman estetikli burun, göz olmaz. Role göre bazen inandırıcılığını kaybediyor açıkçası. Mahallede bir teyzenin kızı olduğuna inandıramıyorsun kendini. Bazen televizyonda izlerken ‘O kadar da yaptırmasaydın’ diyorum.”

Erkek’in bu açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok takipçi, oyuncunun doğal güzelliği savunan tavrına destek verdi.

“Tiyatro Herkes İçin Erişilebilir Olmalı”

Ecem Erkek, tiyatro bilet fiyatlarının yüksekliğine dair düşüncelerini de paylaştı:

“Ben aslında bu durumdan mustaribim. Fiyatlar yüksek olunca tiyatro ve sinema belli bir kesimin gidebileceği etkinlikler haline geliyor. Herkesin ulaşamadığı bir alan oluyor. Gücüm yetse bu konuda bir şeyler yapardım ama maalesef elimden gelen sınırlı.”