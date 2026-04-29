Ece Vahapoğlu’ndan Zafer İtirafı: "Kanseri Yendim, Artık Bitti!"

Ünlü sunucu ve yazar Ece Vahapoğlu, 2025 yılının sonundan bu yana mücadele ettiği rektum kanserini yendiğini müjdeledi. Katıldığı bir etkinlikte sağlık durumuyla ilgili sevindirici gelişmeleri paylaşan Vahapoğlu, zorlu süreci geride bıraktığını ve artık tamamen işine odaklandığını belirtti.

"Hastalığımın Sonundayız, Artık Bitti"

Kasım 2025'te teşhis konulan ve Ocak ayında ameliyat masasına yatan Ece Vahapoğlu, tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığını şu sözlerle duyurdu:

"Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık. Hamileyken de kanser tedavisi gördüm, o süreçteyken de çalışmaya devam ettim."

Hastalıkla mücadele ederken bile üretmekten vazgeçmeyen ünlü sunucu, azmiyle takdir topladı.

Motive Kaynağı: Oğlu ve Dostları

Zor günlerinde en büyük desteği ailesinden ve yakın arkadaşlarından gördüğünü belirten Vahapoğlu, psikolojik yönetimin önemine dikkat çekti. Özellikle oğlunun varlığının kendisine yaşama sevinci verdiğini ifade eden sunucu, süreci şu sözlerle anlattı:

Dost Desteği: "Arkadaşlarım hep benimle oldu. Oğluma da bakanlar oldu. Destekleyici bir süreçti."

Fiziksel Yan Etkiler: "Kolumun uyuşması beni en çok zorlayan şey oldu. Hâlâ sol kolumda ufak bir uyuşukluk var."

En Büyük Motivasyon: "Oğlum beni en çok motive eden şey oldu."

Kanserle Mücadele Edenlere Mesaj: "Moralinizi Yüksek Tutun"

Kendi deneyiminden yola çıkarak benzer süreçlerden geçen hastalara seslenen Ece Vahapoğlu, tıbbın ilerlediğini ve umudun asla kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı:

"Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için şunu söylemek isterim: Moralinizi yüksek tutun. Tıp çok ilerledi. Psikolojiyi iyi yönetmek gerekiyor."

Tamamen iyileşen ve iş hayatına hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanan Vahapoğlu, pozitif enerjisiyle davetlilerden büyük alkış aldı.