Ece Uslu’dan İtalya Çıkarması

Tims&B imzalı, Kapadokya’da çekilen “Siyah Kalp” dizisinde hayat verdiği “Sumru” karakteriyle İtalya’da büyük bir hayran kitlesi edinen oyuncu Ece Uslu, ülkenin ünlü sohbet programlarından birine konuk oldu. Dizi, İtalya’da rekor izlenme rakamlarına ulaşırken, İtalyan izleyicilerin en çok bağ kurduğu karakterlerin başında Ece Uslu’nun canlandırdığı “Sumru” karakteri geliyor.

Canale5'te Türkiye Kariyerini Anlattı

İtalya’daki artan ilginin ardından Ece Uslu, ülkenin önde gelen kanallarından Canale5’te yayımlanan ünlü sohbet programı "Verissimo"ya konuk oldu.

Programda, oyuncunun hem:

Türkiye’deki kariyeri, çocukluğu ve başarı hikâyesi,

Hem de kişisel yaşam yolculuğu detaylıca konuşuldu.

Uslu, ayrıca barınaktan sahiplendiği yaşam arkadaşı köpeği Mia ile olan ilişkisini ve bu sürecin hayatına kattıklarını da izleyicilerle paylaştı.