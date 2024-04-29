Ece Seçkin'in mini kombinine yorum yağdı

Ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin, son olarak sahne tarzıyla gündem oldu. Kahverengi tonlarda iki parçadan oluşan bir kıyafet tercih eden Seçkin, bu kez beğenilmeyen bir görünüme imza attı. Mini eteğinin iki tarafında bulunan yırtmacıyla da dikkat çeken ünlü isme sosyal medyada yoğun bir şekilde yorum yağdı.

Ece Seçkin'in giydiği kahverengi tonlardaki kıyafet, takipçileri ve hayranları arasında tartışma yarattı. Özellikle mini eteğinin iki yanında bulunan yırtmacı, bazı kesimlerden eleştiri aldı. Kıyafetin tarzı ve uyumu hakkında farklı görüşlerin dile getirildiği yorumlar, Seçkin'in son sahne tarzını tartışma konusu haline getirdi.