Ece Seçkin’den örnek davranış: Barınaktan köpek sahiplendi

İlk tanışmada büyük bir heyecan yaşayan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla mutluluğunu takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı travmalar nedeniyle oldukça korkmuş ve yorgun olan Olaff, tedaviye alınarak hızla iyileşmeye başladı.

Seçkin, yeni dostuna duyduğu sevgiyi şu sözlerle dile getirdi: “Umarım yaşadığın tüm kötü günler geride kalır. Evine hoş geldin Olaff!”

Hayranlarından ve takipçilerinden büyük takdir toplayan Seçkin’in bu adımı, sokak hayvanlarına dikkat çekerek farkındalık yaratma açısından da önemli bir mesaj oldu.