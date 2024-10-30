Ece Seçkin’den İstanbul’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı konseri!

Cumhuriyet’in 101. yılı için düzenlenen etkinlikte sahne alan Ece Seçkin, “Bugün burada sizlerle birlikte bu anlamlı günü kutlamak benim için büyük bir onur” diyerek hayranlarına seslendi. Coşkulu kalabalık, Seçkin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçının sahne performansı büyük alkış aldı.



Ece Seçkin, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra Cumhuriyet Bayramı'na özel marşlar da seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

1 Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, İstanbul Esenyurt Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir konser verdi. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Seçkin, birbirinden hareketli şarkılarıyla alanı coşturdu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11