Ece Seçkin’den İstanbul’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı konseri!

Pop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, İstanbul Esenyurt Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir konser verdi. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Seçkin, birbirinden hareketli şarkılarıyla alanı coşturdu.

Ece Seçkin’den İstanbul’da coşkulu Cumhuriyet Bayramı konseri!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-10-2024 10:05

 

Cumhuriyet’in 101. yılı için düzenlenen etkinlikte sahne alan Ece Seçkin, “Bugün burada sizlerle birlikte bu anlamlı günü kutlamak benim için büyük bir onur” diyerek hayranlarına seslendi. Coşkulu kalabalık, Seçkin’in şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, sanatçının sahne performansı büyük alkış aldı.

Ece Seçkin, konserde sevilen şarkılarının yanı sıra Cumhuriyet Bayramı'na özel marşlar da seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Haberin Galerisi : Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

1Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusuPop müziğin sevilen ismi Ece Seçkin, İstanbul Esenyurt Meydanı'nda Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla unutulmaz bir konser verdi. Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen konserde Seçkin, birbirinden hareketli şarkılarıyla alanı coşturdu.

2Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

3Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

4Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

5Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

6Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

7Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

8Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

9Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

10Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

11Ece Seçkin'in Cumhuriyet coşkusu

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