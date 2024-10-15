Ebru Yaşar’dan Diyarbakır’da tarihi konser: 200 bin kişi izledi!

Türkiye’nin güçlü sesi Ebru Yaşar, dün akşam Diyarbakır’da sahne alarak unutulmaz bir konsere imza attı. Nevruz Parkı’nda gerçekleşen konserde, Diyarbakır’ın yanı sıra çevre illerden de gelen hayranları ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Toplamda 200 bin kişi, adeta miting havasında geçen konserde Yaşar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Ebru Yaşar, sahne performansı, zarafeti ve enerjisiyle dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gece boyunca pankartlar ve tezahüratlarla sanatçıya sevgi gösterisinde bulunan kalabalık, Kürtçe şarkıya da büyük coşkuyla eşlik etti.

Daha önce Trabzon’da 100 bin, Erzurum’da 120 bin, Çanakkale’de 122 bin, Ankara’da ise 150 bin kişiye konser veren başarılı sanatçı, Diyarbakır’da kendi rekorunu da tazeledi. 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen bu tarihi konser, Ebru Yaşar’ın kariyerindeki en büyük izleyici kitlesi olarak kayıtlara geçti.

Sanatçı, hayranlarının coşkusuna “Böyle bir kalabalıkla buluşmak bana büyük bir mutluluk verdi. Diyarbakır’ı ve halkını çok seviyorum, her zaman kalbimde olacaklar” diyerek karşılık verdi.