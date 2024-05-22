Ebru Yaşar dört dörtlük

Son bir yılda YouTube'da 400 milyon, tüm dijital müzik platformlarında ise 600 milyona yakın dinlenme sayısına ulaşan Ebru Yaşar, dört şarkıdan oluşan yeni projesi 'Yine Çalıyor' ile hayranlarıyla tekrar buluştu. Albümü hakkında konuşan Yaşar, "Yaptığım albümleri müzikseverlere bir hizmet olarak görüyorum. Albüm yapanlara saygı duyuyorum; gerçekten zorlu bir süreç." dedi.

EBRU’NUN TRİO’SU!

Albümün çıkış parçası 'Kafamın İçi'ni Siyam ve Zeyd ile birlikte seslendiren Yaşar, "Yeni seslere öncü olmayı seviyorum. Daha önce düetlerle yakaladığımız başarıları bir üst seviyeye taşımak için bu defa bir trio ile dinleyicinin karşısına çıkmak istedim.” ifadelerini kullandı.

Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğini üstlendiği şarkının klip çekimleri Film Sokağı stüdyolarında gerçekleştirildi. Son şarkısı 'Yoksun'la YouTube dünya listesinde Shakira, Miley Cyrus ve Cardi B gibi dünya yıldızlarını geride bırakan güçlü yorumcu, yeni projesinde yine yıldız isimlerle çalıştı. Arem Özgüç-Arman Aydın, Febyo Taşel, Özlem Güneykaya, Kerim Araz, Esat Fidan, Hüseyin Mehmedoğlu ve Murat Sağır gibi isimler albümde söz, müzik ve düzenlemeleriyle yer aldı. 'Kafamın İçi', 'Yine Çalıyor', 'Ara Beni' ve 'Sen Bi Dahisin' isimli dört şarkılık EP, EY Müzik etiketiyle dinleyiciye sunuldu.