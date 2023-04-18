Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması!

Ebruu Şallı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Enerjisinin yüksek olduğu görülen eski manken, "İşleri toparlıyoruz. Yarın da Hatay'a gideceğim. Güzel bir vakit geçireceğiz çocuklarla. Çocuklar ile vakit geçirmemiz önemli, öncelikli amacımız o" ifadelerini kullandı.





2020 yılında vefat eden oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyen Ebru Şallı, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim ne demek istediğimi bunu yaşayan anneler anlayacaktır sadece. Hatay'a gideceğimiz tarih de bu tarihe denk geldi" dedi.

"DEVAM EDİYORUZ"



Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş ile ayrılacağına dair haberler çıkan ünlü isim, "Şu anda bir şey yok. Devam ediyoruz. Ben sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır" şeklinde konuştu.