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Gecce Magazin Haberleri
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Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması!

Ebru Şallı'nın geçen Ekim ayında eşi Uğur Akkuş'tan otomobilin içinde fiziksel şiddet gördüğü iddia edilmişti. Boşanacakları yönünde haberlerle gündeme gelen ikiliden Şallı, "Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz" diye konuşmuştu. Önceki gün Ebru Şallı, Bebek'te görüntülendi. Boşanacağı iddiaları ile ilgili bakın ne dedi?

Ebru Şallı'dan boşanma açıklaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-04-2023 12:33

Ebruu Şallı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Enerjisinin yüksek olduğu görülen eski manken, "İşleri toparlıyoruz. Yarın da Hatay'a gideceğim. Güzel bir vakit geçireceğiz çocuklarla. Çocuklar ile vakit geçirmemiz önemli, öncelikli amacımız o" ifadelerini kullandı.



2020 yılında vefat eden oğlu Pars'ın ölüm yıl dönümü olduğunu söyleyen Ebru Şallı, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Benim ne demek istediğimi bunu yaşayan anneler anlayacaktır sadece. Hatay'a gideceğimiz tarih de bu tarihe denk geldi" dedi.

"DEVAM EDİYORUZ"


Geçtiğimiz haftalarda Uğur Akkuş ile ayrılacağına dair haberler çıkan ünlü isim, "Şu anda bir şey yok. Devam ediyoruz. Ben sürekli böyle anılmak istemiyorum. Lütfen beni de anlayın. Bir durum olursa bilginiz olacaktır" şeklinde konuştu.

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