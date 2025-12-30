Ebru Şahin’den 2026 Müjdesi: "Yeni Yıl Şimdiden Heyecan Veriyor!"

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, 2026 yılına sayılı günler kala katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Geride bırakmaya hazırlandığı 2025 yılını değerlendiren Şahin, yeni yıla dair heyecanını ve iş hayatındaki beklentilerini paylaştı.

"2025 Benim İçin Rüzgâr Gibiydi"

Yılın yorgunluğunu ve hızını dile getiren güzel oyuncu, 2025'in kendisi için nasıl geçtiğini şu sözlerle özetledi:

"2025 benim için adeta bir rüzgâr gibi geçti; çok hızlı ve hareketliydi. Şimdi önümüzde yeni bir sayfa var. 2026’dan çok umutluyum, şimdiden içimde tatlı bir heyecan var."

Ekranlara Dönüş Sinyali

Bir süredir setlerden uzak kaldığına dair gelen yorumlara da açıklık getiren Ebru Şahin, seçici davrandığının altını çizdi. Sektörün dinamiklerine vurgu yapan oyuncu, yeni projelerle ilgili şunları söyledi:

Sektörden Kopmadım: "Aslında uzak kalmadım, sadece doğru zamanı bekliyorum."

Seçici Yaklaşım: "Bizim sektörümüz öyle ki, her okuduğunuz senaryo maalesef hayata geçemeyebiliyor."

Gelecek Umudu: "Doğru enerjide, güzel projelerin geleceğine kalpten inanıyorum."

2026 Hazırlıkları Başladı

Hem kariyerinde hem de özel hayatında dengeli bir yıl geçiren Şahin'in, 2026 yılında iddialı bir yapımla ekranlara dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merakla bekleniyor. Oyuncunun pozitif enerjisi ve "umutluyum" mesajı, yeni yılda büyük sürprizlerin habercisi olarak yorumlandı.