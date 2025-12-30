Ebru Şahin’den 2026 Müjdesi: "Yeni Yıl Şimdiden Heyecan Veriyor!"

Oyuncu Ebru Şahin'den 2025 yılı değerlendirmesi! "Rüzgâr gibi geçti" diyen Şahin, 2026 projeleri ve ekranlara dönüş tarihi hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Ebru Şahin’den 2026 Müjdesi:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-12-2025 09:35

Başarılı oyuncu Ebru Şahin, 2026 yılına sayılı günler kala katıldığı bir etkinlikte samimi açıklamalarda bulundu. Geride bırakmaya hazırlandığı 2025 yılını değerlendiren Şahin, yeni yıla dair heyecanını ve iş hayatındaki beklentilerini paylaştı.

"2025 Benim İçin Rüzgâr Gibiydi"

Yılın yorgunluğunu ve hızını dile getiren güzel oyuncu, 2025'in kendisi için nasıl geçtiğini şu sözlerle özetledi:

"2025 benim için adeta bir rüzgâr gibi geçti; çok hızlı ve hareketliydi. Şimdi önümüzde yeni bir sayfa var. 2026’dan çok umutluyum, şimdiden içimde tatlı bir heyecan var."

Ekranlara Dönüş Sinyali

Bir süredir setlerden uzak kaldığına dair gelen yorumlara da açıklık getiren Ebru Şahin, seçici davrandığının altını çizdi. Sektörün dinamiklerine vurgu yapan oyuncu, yeni projelerle ilgili şunları söyledi:

  • Sektörden Kopmadım: "Aslında uzak kalmadım, sadece doğru zamanı bekliyorum."

  • Seçici Yaklaşım: "Bizim sektörümüz öyle ki, her okuduğunuz senaryo maalesef hayata geçemeyebiliyor."

  • Gelecek Umudu: "Doğru enerjide, güzel projelerin geleceğine kalpten inanıyorum."

2026 Hazırlıkları Başladı

Hem kariyerinde hem de özel hayatında dengeli bir yıl geçiren Şahin'in, 2026 yılında iddialı bir yapımla ekranlara dönüp dönmeyeceği hayranları tarafından merakla bekleniyor. Oyuncunun pozitif enerjisi ve "umutluyum" mesajı, yeni yılda büyük sürprizlerin habercisi olarak yorumlandı.

Benzer Haberler
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
Meryem Uzerli’den Meryem Uzerli’den "Hürrem Sultan" İtirafı: "Sormayın, Felaketti!"
Gupse Özay’dan Jan Asya İtirafı: Gupse Özay’dan Jan Asya İtirafı: "Aynı Ben!"
Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi” Gonca Vuslateri’den Yürek Burkan İtiraf: “Sanat Benim Yangın Merdivenimdi”
"Öykü Değil, Kardeşiyim!": Ezgi Karayel’in Magazin Muhabirleriyle Zor İmtihanı.
Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya Seda Sayan’dan Serenay Sarıkaya’ya "Gelin" Çalımı: "Hayatımı İlayda Oynasın!"
ÇOK OKUNANLAR
Dilan Polat’tan Şok Paylaşım:
  • 24-12-2025 10:50

Dilan Polat’tan Şok Paylaşım: "Ablam Sıla Doğu Beni Dövdü, Saçlarımı Yoldu!"

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi
  • 27-12-2025 16:40

Hande Yener'den Kapalı Gişe 'Sezen' Geccesi