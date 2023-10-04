Advert

Ebru Polat "Silikon kafa" yorumunu affetmedi! Savcılığa koştu

İddialı pozlarıyla gündemden düşmeyen Ebru Polat, Silikon kafa" yorumunu görünce soluğu mahkemede aldı.

Ebru Polat
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2023 13:45

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, müzik kariyerinin yanı sıra cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks yaşam tarzı ve estetik müdahaleleriyle sıkça konuşulan Polat, bu kez kendisine yöneltilen bir yorum nedeniyle gündemde.

Sosyal medyada cesur ve çarpıcı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir takipçisinin kendisi için yazdığı "Silikon kafa" yorumunu görünce hukuki yollara başvurdu. Şarkıcı, kendisini aşağılandığını ve hakarete uğradığını savunarak suç duyurusunda bulundu.

Ebru Polat daha önce sahne kıyafetleri konusundaki düşüncelerini paylaşmış ve bu nedenle sosyal medyada büyük bir tepki almıştı. Mustafa T. adlı takipçi, önce şarkıcının görüşlerini eleştirdi, ardından "Silikon kafa" benzetmesini yaptı.

Şarkıcı, küçümsendiğini ve hakaret edildiğini iddia ederek, bu kişinin yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Savcılık da bu olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

Benzer Haberler
Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım' Yeşim Salkım'dan acı itiraf! 'Cinsel şiddete uğradım'
Yeni evini paylaştı! Fulya Zenginer'in cam tavanlı apartman dairesi Yeni evini paylaştı! Fulya Zenginer'in cam tavanlı apartman dairesi
Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı Danla Bilic ile Çakal sevgili mi? Sürpriz doğum günü paylaşımı
Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu! Çağla Şıkel o soruyu duyunca şoke oldu! "Ya ben geri zekalı mıyım?"
Davayı kazanan Hadise'den göndermeli poz! Davayı kazanan Hadise'den göndermeli poz! "Bircan ve Seren çıldırıyordur"
Zeynep Bastık'tan ayna pozları! Zeynep Bastık'tan ayna pozları!
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?