Ebru Polat "Silikon kafa" yorumunu affetmedi! Savcılığa koştu

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, müzik kariyerinin yanı sıra cesur sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Lüks yaşam tarzı ve estetik müdahaleleriyle sıkça konuşulan Polat, bu kez kendisine yöneltilen bir yorum nedeniyle gündemde.

Sosyal medyada cesur ve çarpıcı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat, bir takipçisinin kendisi için yazdığı "Silikon kafa" yorumunu görünce hukuki yollara başvurdu. Şarkıcı, kendisini aşağılandığını ve hakarete uğradığını savunarak suç duyurusunda bulundu.

Ebru Polat daha önce sahne kıyafetleri konusundaki düşüncelerini paylaşmış ve bu nedenle sosyal medyada büyük bir tepki almıştı. Mustafa T. adlı takipçi, önce şarkıcının görüşlerini eleştirdi, ardından "Silikon kafa" benzetmesini yaptı.

Şarkıcı, küçümsendiğini ve hakaret edildiğini iddia ederek, bu kişinin yargı önüne çıkarılmasını talep etti. Savcılık da bu olayla ilgili bir soruşturma başlattı.