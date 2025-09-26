Ebru Gündeş ve Murat Özdemir Uzaktan Boşandı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2024 yılının şubat ayında Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir ile yollarını resmen ayırdı. Dün sosyal medya hesabından boşanma kararını duyuran Gündeş, bugün ise anlaşmalı boşanma davasıyla evliliğini noktaladı.

Fikir Ayrılıkları Sonu Getirdi

1,5 yıl süren evliliğini bitirme kararı alan Ebru Gündeş, ayrılık nedenini fikir ayrılıkları olarak açıkladı. Ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese teşekkür ederiz.”

Uzaktan Boşanma Gerçekleşti

Bugün gerçekleşen duruşmada taraflar mahkemeye katılmadı. Ebru Gündeş’in yurt dışında olması nedeniyle boşanma işlemleri tarafların avukatları aracılığıyla yürütüldü. Beykoz Adliyesi’nde görülen dava, anlaşmalı boşanma kapsamında kısa sürede sonuçlandı. Böylece ünlü çiftin evliliği resmi olarak sona erdi.