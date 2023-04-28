Duygu Soylu’dan bir Onno Tunç şaheseri: ‘Ayrılıklar Bitmez’

İlk olarak Sezen Aksu’nun 1982’de yayınlanan “Firuze” adlı albümünde yer alan Onno Tunç bestesi “Ayrılıklar Bitmez”, Duygu Soylu’nun güçlü vokali ve eşsiz yorumuyla yeniden hayat buluyor. Bu esere geçtiğimiz sene başladığı “A Tribute to Onno Tunç” adlı projesinde de yer veren Soylu, dinleyicilerinin ısrarı üzerine şarkıyı single olarak yayınlamaya karar verdi.

NOSTALJİ RÜZGÂRLARI

Prodüktörlüğünü Nedim Ruacan’ın üstlendiği “Ayrılık Bitmez”in düzenlemesinde şarkının nostaljik havasına sadık kalındı. Piyanoda Serkan Akbıyık, synthesizer’da Erdem Yörük, bas gitarda Buğra Kılıçak, elektrik ve akustik gitarda Öner Tombuloğlu, davul ve perküsyonda Nedim Ruacan, yaylılarda İstanbul Strings, saksafon ve flütte Batu Şallıel ile trombonda Burak Dursun gibi alanında usta isimler Soylu’ya eşlik etti.

28 NİSAN’DA ÇIKTI

Sözü Sezen Aksu’ya, müziği Onno Tunç’a ait “Ayrılıklar Bitmez”, 28 Nisan Cuma günü Doğulu Music etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Duygu Soylu kimdir?

Duygu Soylu; İzmir 9 Eylül Konservatuvarı, Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Bilkent Üniversitesi’nde piyano, flüt ve keman eğitimi aldı. Ankara Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın Opera-Şan Bölümü’nden mezun oldu. Bu esnada hocaları tarafından İtalya “La Scala”ya gitmesi önerilen Soylu, Türkiye’de kalmaya karar verdi.



Üniversite yıllarında Ankara’da müzik eğitimini sürdürürken, aynı zamanda yoğun olarak şehir dışı ve yurt dışında birçok mekânda sahne aldı ve özellikle de Ankara’da güçlü bir dinleyici kitlesi oluşturdu.



Bunun yanı sıra Kenan Doğulu’ya vokal yapmaya başlayan Soylu, “O Ses Türkiye” ile “Ve Kazanan” yarışmalarında vokal koçluğu yaptı. Çalıştığı isimler arasında Garo Mafyan, Ozan Doğulu, Aşkın Arsunan, Nilüfer Verdi, Neşet Ruacan, İstanbul Gelişim Orkestrası, İstanbul Kent Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Ceylan Ertem, Ajda Pekkan ve pop müzik dünyasından pek çok isim de yer almaktadır. Soylu, ayrıca Jingle House bünyesinde birçok bilinen reklam jingle’ı da seslendirdi ve halen seslendirmeye devam etmektedir.



9 şarkıdan oluşan ilk albümü “Kara Elmas”ı Kenan Doğulu prodüktörlüğünde 24 Temmuz 2020’de dinleyicileriyle buluşturan Soylu, 29 Ekim 2021’de ise “Kara Elmas” albümündeki şarkıların ve Kenan Doğulu ile düet yaptığı “Baş Harfi Ben”in yer aldığı, canlı performans kayıtlarından oluşan “Kara Elmas (Live)” isimli albümünü yayımladı. Albümlerin ardından klibi Murat Joker tarafından yönetilen ve büyük beğeni toplayan “Sarı Yaz” adlı şarkısıyla iyi bir çıkış yakalayan Duygu Soylu, 2022’de başladığı ve biletleri tükenen “A Tribute to Onno Tunç” adlı konser projesinden ilham alan çalışması “Ayrılıklar Bitmez” ile yeniden listelere dönmeye hazırlanıyor.