Duman'dan 11 yıl sonra yeni albüm

11 yıl önce yayımlanan 'darmaduman' albümü ile uzun süre satış listelerinde bir numarada kalan DUMAN, hayranlarına sosyal medya hesaplarından verdikleri müjdeli haberi sonrası ilk iki şarkıyı hayranları ile paylaştı.

Güçlü performansları ile tartışmasız Türk rock müzik sahnesinin efsaneleşen grubu Duman, hayranları daha fazla bekletmeden albümden Kufi ve Nerde Benim Kafam şarkılarını 24 Haziran Pazartesi tüm dijital müzik platformlarında dinlemeye açtı.

16 şarkıdan şarkıdan oluşan albümün diğer şarkıları yakında yayınlanmaya devam edecek.