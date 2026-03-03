Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık Dubai'de neden mahsur kaldı? İran'ın Dubai saldırısında son durum ne? İlker Ayrık'ın ailesiyle ilgili açıklaması ve Fairmont The Palm oteli yakınlarındaki patlamanın detayları haberimizde...

Dubai’de Mahsur Kaldılar : Şevket Çoruh ve İlker Ayrık’tan İlk Mesaj
Yayın Tarihi : 03-03-2026 10:18

Orta Doğu’da tırmanan gerilim, sanat dünyasını da vurdu. İran’ın, İsrail ve ABD’nin ortak operasyonuna misilleme olarak Körfez ülkelerine düzenlediği füze saldırıları, Dubai’de hayatı durdurma noktasına getirdi. Uçuşların iptal edilmesiyle birlikte, tiyatro oyunu için bölgede bulunan sevilen oyuncular Şevket Çoruh ve İlker Ayrık da şehirde mahsur kaldı.

 "Bir Baba Hamlet" Turnesi Yarım Kaldı

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık, kapalı gişe oynayan "Bir Baba Hamlet" oyununu sergilemek üzere gittikleri Dubai'de, bölgedeki hava sahasının kapatılmasıyla Türkiye'ye dönemediler.

  • İptaller: Ekibin dönememesi üzerine, 4 Mart Çanakkale ve 5 Mart Balıkesir temsilcileri ileri tarihlere ertelendi.

  • Şevket Çoruh'tan Açıklama: Ünlü oyuncu, bölgedeki savaş durumu ve uçuş iptalleri nedeniyle planlanan tarihte dönüşün mümkün olmadığını duyurarak izleyicilerinden anlayış beklediklerini belirtti.

İlker Ayrık: "Ailem de Yanımda, Çocuklar Devamsızlık Yapıyor"

Ailesiyle birlikte Dubai'de olan İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı esprili ama bir o kadar da endişeli paylaşımla durumun vahametini özetledi:

"Hepinizin malumu sebeplerden dolayı dönemiyoruz. Ailem de benimle beraber. Çocuklar biraz devamsızlık yapıyorlar; umarım öğretmenleri kusura bakmaz. Merak eden herkese teşekkürler, hepimiz güvendeyiz."

 Fairmont The Palm Yakınlarına Füze Düştü

Saldırıların şiddeti, Türk vatandaşlarının yoğunlukta olduğu bölgede büyük korku yarattı.

  • Kritik Nokta: Füzelerden birinin, çok sayıda Türk turistin konakladığı dünyaca ünlü yapay ada Palm Jumeirah'taki Fairmont The Palm oteli civarına isabet ettiği bildirildi.

  • Ivana Sert De Oradaydı: Oğlu Ateş ile bölgede olan Ivana Sert de yaşadığı korku dolu anları, "Roket sesleri duymak kolay değil" sözleriyle paylaştı.

