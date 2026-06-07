Dua Lipa'nın Düğününe Harcanan Para Dudak Uçuklattı!

Dua Lipa uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Callum Turner ile evliliğini adeta masalsı bir düğünle kutladı. İtalya'nın Palermo kentinde gerçekleşen organizasyonun detayları ortaya çıktıkça sosyal medyada da konuşulmaya başlandı. Çünkü bu düğün sıradan bir kutlamanın aksine gösterişli bir yıldızlar geçidi gibiydi.

Tarihi Villada Masal Gibi Tören

Çift düğün için Palermo'nun en özel mekanlarından biri olan Villa Valguarnera'yı tercih etti. 18. yüzyıldan kalma tarihi villa romantik atmosferiyle geceye ev sahipliği yaptı. Açık havada gerçekleşen törene çiftin aileleri ve yakın dostlarının yanı sıra müzik ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Davetliler arasında Charli XCX, Mark Ronson ve Tame Impala gibi dünyaca tanınan isimlerin yer alması da dikkat çekti.

Gecenin Sürprizi Elton John Oldu

Düğünün en çok konuşulan anlarından biri ise hiç kuşkusuz Elton John'un sahneye çıkmasıydı. Çiftin yeminlerini tazelemesinin ardından sahne alan müzik efsanesi sevilen şarkısı "Your Song"u seslendirdi. Davetliler için unutulmaz bir sürpriz olan bu performans geceye damga vuran anlardan biri olarak gösterildi.

Dua Lipa ile Elton John'un daha önce "Cold Heart" projesinde birlikte çalışmış olması da bu özel anı daha anlamlı hale getirdi.

Gelinlikten Mücevhere Her Detay Olay Oldu

Düğünün en merak edilen konularından biri de Dua Lipa'nın gelinliğiydi. Moda kulislerinde konuşulanlara göre ünlü şarkıcının gelinliği Donatella Versace tarafından özel olarak tasarlandı.

Kutlamalar sırasında tercih ettiği beyaz Bottega Veneta elbise Bulgari mücevherleri ve oldukça yüksek fiyatlı lüks saati de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kısacası Dua Lipa düğün stilinde de iddiasını ortaya koydu.

Milyonluk Organizasyon

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre düğünün toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyon sterlini buldu. Türk lirasıyla karşılığı ise yaklaşık 92 milyon TL. Üstelik davetliler için Michelin yıldızlı şeflerin hazırladığı özel menüler servis edildi ve kutlamalar gece boyunca devam etti.

Hatta Dua Lipa'nın organizasyon nedeniyle trafiğin etkilendiği bölgelerde yaşayan mahalle sakinlerine teşekkür amacıyla ödeme yaptığı da iddialar arasında yer aldı.

Görünen o ki Dua Lipa ve Callum Turner evliliklerini unutulmaz kılmak için hiçbir ayrıntıyı atlamadı. Lüks detayları, ünlü konukları ve sürprizleriyle bu düğün şimdiden yılın en çok konuşulan organizasyonlarından biri haline geldi.