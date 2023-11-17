Dr. Ayşe Duman Yitik Cennet Kadınlık Anlatı Sanatıyla seyircisiyle buluşuyor

Uluslarası ödüllü projeleri, kitapları ve eğitimleri ile kadınlara önderlik yapan Dr. Duman, Yitik Cennet Kadınlık anlatı sanatıyla kadınların kendi hikayelerini yazmaları, beden bilgeliklerini keşfetmeleri için rehberlik ediyor olacak.



Günümüzde, kadın bedeni ve ruhu üzerinde etkili olan tarih boyunca süregelen toplumsal söylemlerle yüzleşmek, bilimsel bir bakış açısıyla kadınlık, dişilik kavramlarını tekrar şekillendirmek adına bir çağrıdır. Kadının döngüsel ritmi üzerine odaklanarak, beden farkındalığını arttırma misyonuyla hareket eden bir anlatı sanatı, kadınlığı tüketen inanç kalıplarına meydan okuyor.



Bu anlatı, negatif inanç kalıplarını bilimsel verilerle ele alarak, günümüz kapital dünyasının dayattığı beklentilerle mücadele ediyor. Yitirilen cennet olan kadınlığa dair bir arayışa çıkıyor, bu sefer bilimle desteklenen bir perspektiften.



Yitik Cennet Kadınlık adlı anlatı, kadınların kendi bedenleriyle barışmalarına, tarihsel kalıpları kırarak özgürleşmelerine bir davet niteliği taşıyor. Kadınların yaşadığı döngüsel değişimleri, bilimsel verilere dayanarak anlamlandırıyor. Bedenin, ruhun ve bilimin dansını, kadınların güçlü birer birey olarak varoluşunu kutlamak adına sunuyor.



Bu proje, bir yandan kadın bedenini ve ruhunu anlamaya odaklanırken, diğer yandan kadınlığı sadece tüketilen bir kavram olmaktan çıkarıp, yeniden yapılandırarak güçlü bir şekilde ortaya çıkarıyor. Yitirilen kadınlık,bilgiyle bilgelikle buluşuyor ve kadınların kendi hikayelerini yazmaları için bir ilham kaynağı oluşturuyor.



Yitik Cennet Kadınlık, kadınların tarihsel miraslarını anlamalarına, bedenlerini sevmelerine, ve kendi güçlerini keşfetmelerine bilim ışığında edebi bir anlatımla rehberlik ediyor…