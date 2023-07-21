Advert

Dönence dizisinin yıldız ismi Caner Topçu: “Sevgi körü körüne bağlanmaktır”

‘Dönence’ dizisinin başrolü Caner Topçu, ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ programının bu haftaki konuğu oldu. Genç oyuncu, canlandırdığı Özgür karakterinden özel hayatına kadar birçok bilinmeyenini paylaştı.

Dönence dizisinin yıldız ismi Caner Topçu: “Sevgi körü körüne bağlanmaktır”
Yayın Tarihi : 2023-07-21 16:51

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başladığını anlatan Caner Topçu, “Boş vakitlerimde de çok farklı meslek gruplarında çalıştım. Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği... Sonuçta hayata karşı sürekli mücadele etmek zorundasın, benim de mücadeleci ruhum her zaman vardı. Canlandırdığım Özgür karakteri de çok güçlü ve ismi gibi özgür ruhlu biri” dedi. Şöhretin kendisini başlarda korkuttuğunu söyleyen oyuncu, “Bir önceki dizimle takipçi kitlem genişledi. Dışarıda tanınmaya başladım. Babama kadar ulaştılar. O noktada nereye kadar gidecek diye korktuğum oldu. Evimi bulanlar oldu. ‘Sen burada oturuyorsun’ diye mesajlar geliyordu. Şimdi biraz sakinleşti” diye ekledi.

 

Konu aşktan açılınca Caner Topçu: “Sevgi körü körüne bağlanmaktır. Canlandırdığım Özgür karakterinde gördüğüm de bu. Sevdiğin kişiye elinden geldiğince yardımcı olmak, aidiyet, bağlılık... Benim için de böyle, Yengeç burcuyum.”

 

Benzer Haberler
İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele İrem Sak ile Furkan Korkmaz el ele
Kuruçeşme Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu! Kuruçeşme Serdar Ortaç hayranlarıyla doldu!
Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı! Hadise, Aslışah Alkoçlar’un doğum gününü bu videoyla kutladı!
Simge Sağın'ın tarzı gündem oldu: “Yılbaşı ağacı süsleri gibi…” Simge Sağın'ın tarzı gündem oldu: “Yılbaşı ağacı süsleri gibi…”
Megastar tatilde! Megastar tatilde!
'Beni yakalayamayacaksınız' dedi, bikinili görüntülendi! 'Beni yakalayamayacaksınız' dedi, bikinili görüntülendi!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın