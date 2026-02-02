Dolandırıcıların Hedefi Buse Terim! "Sahte Avukat" Oyununu Kendi Yöntemiyle Bozdu.

Fatih Terim’in kızı, ünlü içerik üreticisi ve iş insanı Buse Terim, dolandırıcıların yeni kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Kendisini avukat olarak tanıtan kişilerin kurguladığı "arabuluculuk" senaryosunu fark eden Terim, vakit kaybetmeden savcılığın yolunu tuttu.

"Hakkınızda Dava Var" Mesajıyla Tuzak

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre olay, Buse Terim'in cep telefonuna gelen gizemli bir mesajla başladı. Kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli şahıs, şu yöntemleri izledi:

Sahte Dava Dosyası: Terim'e hakkında açılmış bir dava dosyası olduğunu ve bu dosyanın acilen çözülmesi gerektiğini iddia etti.

Kişisel Bilgi Tacizi: Şahıs, Buse Terim'e ait bazı özel ve kişisel bilgileri de mesajda kullanarak güven kazanmaya ve korku iklimi yaratmaya çalıştı.

Arabuluculuk Teklifi: Sözde davayı kapatmak için "arabuluculuk hizmeti" verebileceğini belirterek para koparmayı hedefledi.

Terim Panik Yapmadı, Araştırdı

Çoğu vatandaşın panikle ödeme yaptığı bu yöntemde Buse Terim, soğukkanlılığını korudu. Kendi araştırmasını yapan ve e-devlet üzerinden sorgulama yapan ünlü fenomen, adına açılmış herhangi bir dava dosyası olmadığını teyit etti.

"Bilgilerimin Çalınması Beni Korkuttu"

Dolandırıcılık girişimini anlayan Buse Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Terim, şikayet dilekçesinde dikkat çeken bir noktaya parmak bastı: