Dolandırıcıların Hedefi Buse Terim! "Sahte Avukat" Oyununu Kendi Yöntemiyle Bozdu.

Buse Terim dolandırıldı mı? Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e gelen "arabuluculuk" mesajının detayları ve savcılığa verilen şikayet dilekçesi hakkında her şey haberimizde...

Dolandırıcıların Hedefi Buse Terim!
SOSYETE
Yayın Tarihi : 02-02-2026 12:37

Fatih Terim’in kızı, ünlü içerik üreticisi ve iş insanı Buse Terim, dolandırıcıların yeni kurbanı olmaktan son anda kurtuldu. Kendisini avukat olarak tanıtan kişilerin kurguladığı "arabuluculuk" senaryosunu fark eden Terim, vakit kaybetmeden savcılığın yolunu tuttu.

"Hakkınızda Dava Var" Mesajıyla Tuzak

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre olay, Buse Terim'in cep telefonuna gelen gizemli bir mesajla başladı. Kendisini avukat olarak tanıtan şüpheli şahıs, şu yöntemleri izledi:

  • Sahte Dava Dosyası: Terim'e hakkında açılmış bir dava dosyası olduğunu ve bu dosyanın acilen çözülmesi gerektiğini iddia etti.

  • Kişisel Bilgi Tacizi: Şahıs, Buse Terim'e ait bazı özel ve kişisel bilgileri de mesajda kullanarak güven kazanmaya ve korku iklimi yaratmaya çalıştı.

  • Arabuluculuk Teklifi: Sözde davayı kapatmak için "arabuluculuk hizmeti" verebileceğini belirterek para koparmayı hedefledi.

Terim Panik Yapmadı, Araştırdı

Çoğu vatandaşın panikle ödeme yaptığı bu yöntemde Buse Terim, soğukkanlılığını korudu. Kendi araştırmasını yapan ve e-devlet üzerinden sorgulama yapan ünlü fenomen, adına açılmış herhangi bir dava dosyası olmadığını teyit etti.

"Bilgilerimin Çalınması Beni Korkuttu"

Dolandırıcılık girişimini anlayan Buse Terim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi oldu. Terim, şikayet dilekçesinde dikkat çeken bir noktaya parmak bastı:

"Şahsıma ait özel bilgilerin bu kişinin eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bu durum beni oldukça korkuttu ve endişelendirdi."

Benzer Haberler
Şeyma Subaşı’ndan Radikal Dönüş: Şeyma Subaşı’ndan Radikal Dönüş: "Artık Bikinili Paylaşım Yok!"
Hande Erçel’e Sürpriz Evlilik Teklifi! Yapımcı Onur Güvenatam ile Nikah Masasına mı Gidiyor? Hande Erçel’e Sürpriz Evlilik Teklifi! Yapımcı Onur Güvenatam ile Nikah Masasına mı Gidiyor?
Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı. Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili! Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili!
Sabancı Ailesinde Sabancı Ailesinde "Gelin" Krizi: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Ayrıldı!
Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi
ÇOK OKUNANLAR
Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti
  • 31-01-2026 10:43

Sanat Dünyasının Acı Kaybı: Fatih Ürek'e Veda... Cenaze Programı Netleşti