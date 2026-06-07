Doktorlar'ın Efsane İkilisi Yeniden Bir Arada!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisini izleyenler Ela ile Zenan karakterlerini mutlaka hatırlıyordur. Dizinin unutulmaz isimleri Yasemin Ergene ve Melike Güner dostluklarıyla gündeme geldi.

Aradan geçen yıllara rağmen bağlarını koparmayan iki oyuncu Melike Güner’in doğum gününde bir araya geldi. Uzun zamandır yakın arkadaş oldukları bilinen ikilinin buluşması sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özellikle dizinin eski hayranları paylaşılan kareleri görünce adeta nostalji yolculuğuna çıktı.

Doğum Günü Kutlamasından Samimi Kareler

Buluşmadan fotoğrafları paylaşan isim Yasemin Ergene oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşının doğum gününü kutlayan Ergene fotoğrafların altına “Nice güzel yaşlara Melo’m” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Takipçiler hem ikilinin dostluğuna hem yıllar içindeki değişimlerine dikkat çekti. Doktorlar dizisinin ekranlarda olduğu dönemden bu yana uzun yıllar geçmiş olsa da birçok kişi iki oyuncuyu hâlâ Ela ve Zenan olarak hatırlıyor.

Hayranlardan Yorum Yağdı

Fotoğrafları gören sosyal medya kullanıcıları da yorumlarını eksik etmedi. Bazıları iki oyuncunun yıllara meydan okuyan görüntüsünü överken bazıları da eski günleri hatırladığını dile getirdi.

Özellikle “Hiç yaşlanmamışlar”, “Doktorlar kadrosunu yeniden görmek istiyoruz”, “Çok güzel görünüyorlar” ve “Yıllar onlara yaramış” gibi yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar ise estetik müdahalelerle ilgili görüşlerini paylaşarak oyuncuların değişimi üzerine konuştu.

Nostalji Rüzgârı Estirdi

Yasemin Ergene’nin yeniden setlere dönmeye hazırlandığı yönündeki haberler de hayranlarını heyecanlandırdı. Bu nedenle doğum günü buluşmasından gelen kareler yalnızca eski dostluğun bir göstergesi olmakla kalmadı aynı zamanda Doktorlar dönemine duyulan özlemi de yeniden gündeme taşıdı.

Kısacası Ela ve Zenan’ın yıllar sonra aynı karede buluşması diziyi yıllar önce takip eden izleyiciler için hoş bir sürpriz oldu. Görünen o ki aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Doktorlar ekibine duyulan ilgi ve sevgi hiç azalmıyor.