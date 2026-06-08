Doktorlar'ın Arslan'ı Devrim Nas'tan Kahreden Haber!

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisini izleyenler mutlaka hatırlayacaktır dizide "Arslan Hoca" olarak tanınan Devrim Nas ailesinden gelen acı bir haberle gündeme geldi.

Babasına Veda Etti

Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babası Recep Nas’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Paylaşımında oldukça duygusal sözlere yer veren Nas babasına şu cümlelerle veda etti: “Canım babamı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz. Seni çok seviyoruz, uğurlar ola.” Kısa ama içten bu mesaj takipçilerini ve sevenlerini de derinden etkiledi.

Eğitim Camiasını da Üzen Kayıp

Recep Nas’ın emekli bir öğretmen olduğu ve hayatının büyük bölümünü eğitime adadığı öğrenildi. Bu nedenle vefat haberi yalnızca ailesini değil onu tanıyan öğrencileri meslektaşları ve eğitim çevresindeki birçok kişiyi de üzdü.

Paylaşımın ardından sanat dünyasından pek çok isim ve sosyal medya kullanıcıları Devrim Nas’a taziye mesajları gönderdi. Sevenleri bu zor gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Devrim Nas Kimdir?

10 Ocak 1972’de İstanbul’da doğan Devrim Nas tiyatro kökenli başarılı oyunculardan biri. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Üstelik sadece lisans değil yüksek lisans eğitimini de aynı alanda yaptı.

Tiyatroya olan ilgisi oldukça eskiye dayanıyor. 1990’lı yıllarda Tiyatro Ti’nin kuruluşunda yer aldı daha sonra da Tiyatro Pera’nın kurucuları arasında bulundu. Sahne çalışmalarının yanında uzun yıllardır genç oyuncular yetiştiriyor ve tiyatro eğitmenliği yapıyor.

Arslan Hoca Olarak Hafızalara Kazındı

Televizyon izleyicisinin onu geniş kitlelerle tanıması ise hiç şüphesiz Doktorlar dizisindeki Uzman Doktor Arslan İbrahimoğlu karakteri sayesinde oldu. Dizideki başarılı performansı nedeniyle birçok kişi onu hâlâ “Arslan Hoca” olarak hatırlıyor.

Bunun dışında İkinci Bahar, Melekler Adası, Vatanım Sensin, Yeşilçam ve Kızılcık Şerbeti gibi sevilen yapımlarda da rol aldı. Hem tiyatro sahnesinde hem ekranlarda uzun yıllardır başarılı çalışmalarını sürdüren oyuncu bugünlerde ise babasının vefatı nedeniyle sevenlerinin taziye mesajlarıyla karşılık buluyor.