Doğuş'tan yeni şarkı: 'Babam'

90'lı yıllardan günümüze kadar pek çok başarılı şarkıya imza atmış olan Doğuş, uzun bir sessizliğin ardından baba özlemini konu alan yeni şarkısı "Babam" ile müzik sahnesine geri dönüyor!

Doğuş'tan yeni şarkı: 'Babam'
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 17-01-2024 12:14

Antalya'da özel bir ekip tarafından çekilen klibi ile pop tarzındaki duygusal şarkısının hikayesini paylaşan sanatçı, "Babam" adlı eserinin kendisi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Baba duygusunu tam olarak tatmamış biri olarak, bu duyguyu kelimelere döküp notalara aktarmak istediğini ifade ediyor. Şarkıcının babasının yokluğunu hissettiği çocukluk yıllarındaki eksiklik, zamanla biraz olsun kapatılmış olsa da, hala içinde bir yara olarak kalmış.

Grand Müzik etiketiyle dinleyicilere sunulan şarkının prodüktörlüğünü Hayrettin Güneş üstlenirken, genel koordinatörlüğünü Selim Seven yürütüyor. Dağıtım ve dijital pazarlama süreçlerinde ise sounderland rol alıyor. İddialı klibin yönetmen koltuğunda Hayrettin Güneş otururken, kayıt, mix, mastering işlemleri Dijital Meydan'a ait. Düzenleme ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu imzasını taşıyor.

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