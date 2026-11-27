Hande Erçel'in ablası sosyal medya fenomeni Gamze Erçel Yıldırım ikinci bebeğini kucağına almak için geri sayıma geçti. Caner Yıldırım ile mutlu bir evlilik sürdüren Gamze Erçel Yıldırım doğuma sayılı günler kala karnı burnunda yeni hamilelik karelerini takipçileriyle paylaştı. Paylaşılan fotoğraflarda Gamze Erçel Yıldırım'ın karnının iyice belirginleştiği görüldü.

İkinci Kız Bebekleri İçin Geri Sayım Başladı

Mavi adında bir kız çocukları bulunan Gamze Erçel Yıldırım ve Caner Yıldırım çifti ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor. Daha önce hamilelik haberini sosyal medya hesabından "Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz" notuyla duyuran Gamze Erçel Yıldırım ikinci bebeklerinin cinsiyetinin de kız olduğunu açıklamıştı.

Karnı Burnunda Paylaşımlarına İlgi Yağdı

Hamilelik sürecindeki paylaşımlarıyla sık sık sosyal medyada gündeme gelen Gamze Erçel Yıldırım son fotoğraflarıyla yeniden takipçilerinin ilgisini çekti. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Gamze Erçel Yıldırım’ın doğuma günler kala yayınladığı hamilelik pozları kısa sürede beğeni topladı.