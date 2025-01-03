Doğum günü kutlamasında ortaya çıktı! İşte Alişan'ın Çağla Şıkel'e taktığı lakap...

Çağla Şıkel’in doğum gününü kutlayanlar arasında eski rol arkadaşı ve yakın dostu Alişan da vardı. Bir dönem birlikte "Cennet Mahallesi" dizisinde rol alan ve ardından televizyon programı sunan ikilinin dostluğu yıllardır devam ediyor.

Alişan, Instagram hesabından yaptığı eğlenceli bir paylaşımla Çağla Şıkel’in yeni yaşını kutladı. İkiliye ait kahkahalarla dolu bir fotoğrafı paylaşan Alişan, duygusal bir mesaj yazarak şu ifadeleri kullandı:



"Hep böyle gülelim gudum. Sağlıkla, huzurla inşallah nice güzel yaşlara, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, gudum."





Alişan’ın bu paylaşımı, yıllardır süregelen dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne sererken, Şıkel için kullandığı “gudum” lakabı da takipçilerin dikkatinden kaçmadı.



