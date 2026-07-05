Doğukan Güngör'ün Son Hali Şaşırttı!

Uzun süredir gözlerden uzak olan Doğukan Güngör vatani görevini tamamladıktan sonra ilk kez görüntülendi. Askerden döner dönmez soluğu Çeşme'de alan oyuncu hem kısa bir tatil yaptı hem gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oldukça keyifli görünen Güngör askerlik sürecinin kendisine çok şey kattığını söyledi.

Ünlü oyuncu Türkiye'nin konuştuğu dizilerden biri olan Kızılcık Şerbetindeki Fatih karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise yeni projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Askerlikte Tam 9 Kilo Verdi

Doğukan Güngör'ün en dikkat çeken açıklamalarından biri ise fiziksel değişimiyle ilgili oldu. Oyuncu askerlik boyunca tam 9 kilo verdiğini söyledi. Kısa sürede fit görüntüsüyle dikkat çeken Güngör bu değişimle ilgili esprili yorumlar yaparken moralinin de oldukça yerinde olduğu görüldü.

"Askerlik görevimizi yaptık geldik. Daha geleli 24 saat bile olmadı." diyen oyuncu yeni bir döneme başladığını ifade etti.

Yeni Dostluklar Ve Yeni Deneyimler

Güngör, askerlik sürecinin sadece fiziksel değil manevi anlamda da kendisine önemli katkılar sağladığını anlattı. Birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla hâlâ görüştüğünü söyleyen oyuncu bu süreçte çok değerli dostluklar kurduğunu belirtti.

Ayrıca farklı insanları tanımanın ve çeşitli karakterleri gözlemlemenin oyunculuk mesleği açısından büyük bir avantaj olduğunu da dile getirdi. Güngör'e göre askerlik hayatına unutamayacağı deneyimler kazandırdı.

Yeni Dizi İçin Hazırlık Başladı

Tatilin ardından yeniden sete dönmeye hazırlanan oyuncu yeni sezonda Haysiyet dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Askerlik görevini tamamlamasının ardından yoğun çalışma temposuna geri dönecek olan Güngör yeni projesi için şimdiden hazırlıklara başladı.

Hem verdiği kilolar hem yeni dizisiyle gündeme gelen oyuncunun dönüşü hayranları tarafından da heyecanla karşılandı. Görünen o ki Doğukan Güngör yeni sezonda adından sıkça söz ettirecek isimlerden biri olacak.