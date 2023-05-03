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Distopya Jürisi belli oldu!

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkıları ve BKM Mutfak işbirliği ile gerçekleşecek 3. Distopya Film Festivali 1- 4 Haziran 2023 tarihlerinde  AKM  Yeşilçam Sinemasında  gerçekleşecek.

Distopya Jürisi belli oldu!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 03-05-2023 13:26

 

Festival Direktörlüğünü yönetmen Hatice  Aşkın’ın yaptığı  festivalin Genel Koordinatörlüğünü Caner Ural  Uzun Metraj Program Direktörlüğünü Kerem Akça, Teknik Koordinatörlüğünü ise oyuncu Murat Subay  gerçekleştiriyor.

Festivalin Uzun Metraj  Film Yarışmasında  Jüri Başkanı yönetmen Reis Çelik olurken jüri de görüntü yönetmeni Barış Aygen, sinema yazarı Dr. Fırat Sayıcı, oyuncular Vildan Atasever  ve  Hatice  Aslan olacak.

Kısa Film Yarışmasında  Jüri Başkanı Kıvanç Sezer  olurken  jüride  oyuncu Selin Yeninci ve Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve akademisyen Prof. Dr. Nilay  Ulusoy var.

Bu yıl festivalin Onur Ödülü  sinema ve tiyatro  sanatçısı Zerrin Tekindor’a  verilecek.

 

3. Uluslararası Distopya  Film Festivali’nin ön jürisinde Dr. Ebru Özyurt, Damla Ersan, Esra Güzel, Gizem İbak ve Öykü Develioğlu  bulunuyor.

 

Bu yıl festivale Uzun Metraj Film Bölümüne 218 film başvururken, Kısa Metraj Film Bölümüne 1654  film başvurdu

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