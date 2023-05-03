Distopya Jürisi belli oldu!

Festival Direktörlüğünü yönetmen Hatice Aşkın’ın yaptığı festivalin Genel Koordinatörlüğünü Caner Ural Uzun Metraj Program Direktörlüğünü Kerem Akça, Teknik Koordinatörlüğünü ise oyuncu Murat Subay gerçekleştiriyor.

Festivalin Uzun Metraj Film Yarışmasında Jüri Başkanı yönetmen Reis Çelik olurken jüri de görüntü yönetmeni Barış Aygen, sinema yazarı Dr. Fırat Sayıcı, oyuncular Vildan Atasever ve Hatice Aslan olacak.

Kısa Film Yarışmasında Jüri Başkanı Kıvanç Sezer olurken jüride oyuncu Selin Yeninci ve Umut Karadağ, müzisyen Saki Çimen ve akademisyen Prof. Dr. Nilay Ulusoy var.

Bu yıl festivalin Onur Ödülü sinema ve tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor’a verilecek.

3. Uluslararası Distopya Film Festivali’nin ön jürisinde Dr. Ebru Özyurt, Damla Ersan, Esra Güzel, Gizem İbak ve Öykü Develioğlu bulunuyor.

Bu yıl festivale Uzun Metraj Film Bölümüne 218 film başvururken, Kısa Metraj Film Bölümüne 1654 film başvurdu