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Gecce Magazin Haberleri

Distopya Film Festivali Haziran’da!

Yönetmen Hatice Aşkın’ın Festival Direktörü olduğu 3. Uluslararası Distopya Film Festivali 1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında AKM Yeşilçam Sineması’nda gerçekleşecek.

Distopya Film Festivali Haziran’da!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 09-03-2023 14:23

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve BKM Mutfak iş birliğiyle Uluslararası Bağımsız Sinema ve Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen festivalin yarışma bölümlerine başvurular tamamlandı. Festivalin yarışma bölümlerine, yalnızca “distopya” türünde uluslararası uzun metraj ve kısa filmler katılabiliyor.

Festivale bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleşti. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’na 218 film başvururken, Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda da 1654 kısa film yarışacak.

Film seçkileri arasında 75. Cannes Film Festivali'nde yarışan iki uzun metraj film de yer alıyor. Cannes’te Altın Kamera Ödülü’nü kazanan “Plan 75” ile “Vesper” jüri karşısına çıkacak.

 


Festival yönetimi tarafından belirlenen sektör profesyonellerinden oluşan ön jürinin yapacağı eleme sonucunda ise; 8 uzun metraj film ile 8 kısa film finale kalacak.Daha evvelki yıllarda  Meral Çetinkaya, Çetin Tekindor ve Nazan Kesal’a takdim edilen Yaşam Boyu Başarı Ödülü bakalım 4 Haziran Pazar akşamı  kime verilecek!

 

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