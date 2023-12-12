Dilek Taşı setinden renkli kareler ortaya çıktı

80’li yılların İstanbul'unda geçen ve dönemin buhranlı zamanlarını gerçekçi bir şekilde anlatan Dilek Taşı adlı dizinin setinden, kamera arkasında yaşanan keyifli anlardan oluşan fotoğraflar paylaşıldı. Oyuncuların sette geçirdikleri eğlenceli ve olumlu anlar, objektiflere yansıdı. Sosyal medyada da bu fotoğraflara olan hayran ilgisi büyük oldu.







Figen'in talepleri tanıtımı ön plana çıkardı!

Dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Figen, Rana ve ailesinin beklenmedik istekleri dikkat çekti. Ailesinin hakkı olduğunu savunduğu bu talepler, izleyicileri şaşırttı. Rona ailesinin bu talepleri yerine getirip getirmeyeceği ise şimdiden merak konusu haline geldi.



