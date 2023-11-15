Dilek Taşı setinden renkli kareler…

Dilek Taşı dizisinde dram yükseliyor, oyuncuların set halleri ise neşe saçıyor.

Rona’ların yıllardır herkesten gizlediği sırrın ortaya çıktığı dizide Figen’in ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Mustafa ve Figen’in duygusal yakınlaşması bölüme damga vuracak.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaşıyor.

Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!