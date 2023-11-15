Advert

Dilek Taşı setinden renkli kareler…

80’li yılların İstanbul’unda geçen, dönemin buhranlı zamanlarını tüm gerçekçiliğiyle anlatan Dilek Taşı’nın setinden kamera arkası fotoğraflar paylaşıldı. Ekran önü kadar kamera arkasında da keyifli dakikalar geçiren oyuncuların eğlenceli ve pozitif halleri objektiflere yansıdı. Bu fotoğraflara sosyal medyada da hayranların ilgisi yoğun oldu.

Dilek Taşı setinden renkli kareler…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 15-11-2023 14:04

Dilek Taşı dizisinde dram yükseliyor, oyuncuların set halleri ise neşe saçıyor.

Rona’ların yıllardır herkesten gizlediği sırrın ortaya çıktığı dizide Figen’in ne yapacağı şimdiden merak konusu oldu. Bu akşam ekrana gelecek yeni bölümde ise Mustafa ve Figen’in duygusal yakınlaşması bölüme damga vuracak.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin Başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaşıyor.

Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile bu akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!

Benzer Haberler
Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası Sevilen diziden kötü haber! Başrol oyuncusu aniden ayrıldı iddiası
Ömer dizisine hangi eski karakter dönüyor? Ömer dizisine hangi eski karakter dönüyor?
Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yabani'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Bir Derdim Var'da Doktor Nilüfer, Kuzey'i kazanmaya çalışıyor! Bir Derdim Var'da Doktor Nilüfer, Kuzey'i kazanmaya çalışıyor!
Sakla Beni'de Mete, Naz’a kararını söylemeye hazır Sakla Beni'de Mete, Naz’a kararını söylemeye hazır
"Kuş Uçuşu" dizisinin 2. sezon yayın tarihi açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'
  • 13-11-2023 09:42

Songül Karlı filtreyi abarttı! 'Ekranda böyle güzel değilsiniz'

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer
  • 13-11-2023 14:03

Çağatay Ulusoy'lu “Gaddar”a sürpriz transfer

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış
  • 14-11-2023 10:49

Enis Arıkan'ın büyük sırrı ortaya çıktı! Meğer yıllarca kandırmış

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı
  • 13-11-2023 09:12

Şeyma Subaşı trolledi, fotoşoplu fotoğrafın altından reklam çıktı