Dilek Taşı setinden renkli anlar…

Eğlenceli ve renkli anların yaşandığı sette oyuncuların keyifli anları objektiflere yansıdı. Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği dizinin kamera arkası görüntüleri oyuncuların hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

Gerçekleri öğrenen Figen ne yapacak?

Dilek Taşı bu hafta da yine heyecan dolu bir bölüm ile ekrana gelecek. Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiğini anlatır. Bu gerçek karşısında Macide'nin karşısına dikilen Figen sinirlerine hakim olamaz ve hesap sorar. Figen'in Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül’ün üstlendiği dizinin başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay’ın paylaşıyor. Dilek Taşı’nın oyuncu kadrosunda; Elif Doğan, Perihan Savaş, Özge Özberk, Teoman Kumbaracıbaşı, Çiçek Dilligil, Engin Yüksel, Afra Karagöz, Lena Naz Kalaycı ve Ömer Toprak Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Dilek Taşı heyecan dolu yeni bölümü ile 19 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!