İnci Türkay’ın Büyük Gururu! Oğlu Ali Eroğlu Mezun Oldu

Bir dönemin unutulmaz dizisi Sihirli Annem ile hafızalara kazınan İnci Türkay aile hayatındaki mutluluğuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Londra’da eğitimini tamamlayan oğlu Ali Eroğlu’nun mezuniyet sevincini yaşadı.

Londra'da Mezuniyet Heyecanı

İnci Türkay’ın Ahmet Eroğlu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Eroğlu Richmond American University’deki eğitimini başarıyla tamamladı. 24 yaşındaki Eroğlu üniversite diplomasını alarak hayatının yeni dönemine ilk adımını attı.

Mezuniyet töreninde oğlunu yalnız bırakmayan Türkay duygusal anlar yaşadı. Anne-oğulun birlikte verdiği pozlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygusal Paylaşım Dikkat Çekti

İnci Türkay oğlunun mezuniyetinin ardından yaptığı paylaşımda duygularını açıkça dile getirdi. Oğluna olan sevgisini ve gururunu anlatan ünlü oyuncu yılların ne kadar hızlı geçtiğini vurguladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken hayranları da Türkay’a tebrik mesajları gönderdi. Özellikle “yeni başlangıçların mutluluk getirmesi” temennisi dikkat çekti.

Londra'da Yaşıyorlar

İnci Türkay uzun süredir yaşamını Londra’da sürdürüyor. Oğlu Ali ve eşi Atilla Saral ile birlikte sakin bir hayat kuran oyuncu ekranlardan uzak bir yaşam tercih ediyor. Türkay’ın bu düzeni özel hayatına verdiği önemi de gözler önüne seriyor. Aile içindeki güçlü bağ zaman zaman yaptığı paylaşımlarla da kendini gösteriyor.

Geçmişten Bugüne Romantik Bir Hikaye

İnci Türkay, 2004-2009 yılları arasında Ahmet Eroğlu ile evli kalmış bu evlilikten oğlu Ali dünyaya gelmişti. Daha sonra 2019 yılında Atilla Saral ile evlenen oyuncu hayatını Londra’da sürdürmeye devam etti. Ali Eroğlu’nun mezuniyet haberinin ardından sosyal medyada da tebrik mesajları art arda geldi. Hayranlar İnci Türkay’ın hem kariyerindeki başarısını hem annelik yolculuğunu örnek gösteren yorumlar yaptı.