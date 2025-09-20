Dilara Aksüyek: "Ekmeğimin peşindeyim"

Oyuncu Dilara Aksüyek, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 12 yılda 17 yapımda rol alan oyuncu, aşksız hayattan memnun olduğunu söylerken sosyal medyada yapılan eleştirileri ise önemsemediğini dile getirdi.

"Sevgilim yok, aşkı düşünmüyorum"

38 yaşındaki Aksüyek, ilişkiler konusunda herhangi bir beklentisinin olmadığını ifade ederek,

“Aşkı düşünmüyorum.

İlişkim yok.

Nasibinde yoksa zorlamayacaksın.

İdeal erkek tanımım yok.

Kendimle mutluyum.”

sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

"Linçleri umursamıyorum"

Sosyal medyada en çok eleştirilen isimlerden biri olduğunu kabul eden Aksüyek, bu konuda da net konuştu. Ünlü oyuncu, “Uzun yıllardır çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Başka hiçbir şeyin derdinde değilim. Bu mesleğe göre çok hassas biriyim. Yorumları hiç okumuyorum. İşime gidip geleyim, paramı kazanayım. Mukadderat neyse onu yaşayalım” ifadelerini kullandı.

Aseksüel yaşamdan mutlu

Oyuncu, kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda, aşkı düşünmediğini ve aseksüel bir yaşam sürmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.