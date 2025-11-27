Dilan Telkök ve Berkay Hardal Ölümden Döndü: Trafik Kazası Geçiren Çiftten İlk Açıklama

2019 yılında evlenen ve geçen yıl Noyan adında bir oğulları olan ünlü oyuncu çift Dilan Telkök ve Berkay Hardal, uzun süredir sosyal medyada sessiz kalmalarıyla merak uyandırmıştı. Takipçilerinin ısrarlı soruları üzerine Dilan Telkök, ağır bir trafik kazası geçirdiklerini açıklayarak hayranlarını üzdü.

İzmir Dönüşü Büyük Kaza

Dilan Telkök, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Berkay Hardal ile birlikte İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdiklerini duyurdu. Telkök, kazada hem kendilerinin hem de karşı tarafın sağ kurtulduğunu belirterek büyük bir şans eseri ölümden döndüklerini ifade etti.

"Verilmiş Sadakamız Varmış"

Dilan Telkök, kazanın ardından ilk açıklamasında, hayranlarının merakı ve geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, yaşadıkları o korku dolu anları şu sözlerle dile getirdi:

“Öncelikle merakınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz. Maalesef geçen gece İzmir dönüşü büyük bir trafik kazası geçirdik. Şükür ki karşı taraf da dahil olmak üzere hepimiz sağ kurtulduk. Verilmiş sadakamız varmış.”

Kazanın detayları hakkında bilgi verilmezken, Dilan Telkök ve Berkay Hardal çiftinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.