Dilan Polat’tan Yürek Burkan Açıklama: “Mutlu Olamadım”

Sosyal medyada 6,3 milyon takipçiye ulaşan hesabı kapatılan Dilan Polat yaşananların ardından ilk kez açıklama yaptı. Mahkeme kararıyla Instagram hesabına erişim engeli getirilen Polat bu süreçte daha çok duygularına odaklanan bir mesaj verdi.

“Sadece Mutlu Olmak İstemiştim”

Polat’ın en çok dikkat çeken sözleri oldukça sade ama duygusal oldu. “Sadece mutlu olmak istemiştim, olmadı. Herkes mutlu olsun, ben olamadım” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi. Aslında bu cümle olayın teknik kısmından çok onun iç dünyasını anlatıyor gibi.

Sosyal Medya Değil Hayat Vurgusu

Yapılan açıklamalarda sadece hesabının kapanmasından değil genel olarak hayatında yaşadığı kırgınlıklardan bahsettiği görülüyor. Yani mesele sadece bir Instagram hesabı değil daha uzun süredir biriken duygular gibi duruyor. Kendi ifadesiyle çocukluktan beri zor bir süreçten geçtiğini ve artık beklentisinin kalmadığını söylüyor.

“Veda Mesajı” İddiası Gündemde

Öte yandan hesabı kapatılmadan önce bazı magazin hesaplarına ulaştığı ve bir tür veda mesajı bıraktığı da konuşuluyor. Bu mesajda da benzer bir ruh hali var. Yorulmuş beklentisi azalmış ve biraz da kabullenmiş bir ton dikkat çekiyor.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bir kesim Polat’ın açıklamalarını duygusal ve içten bulurken bir kesim ise sürecin farklı yönlerine dikkat çekiyor. Tartışmaların odağında yine sosyal medya fenomenleri ve onların yaşadığı hızlı yükseliş-ani düşüş döngüsü var.

Son Söz Gibi Bir Cümle

Tüm bu yaşananların ardından Dilan Polat’ın en çok akılda kalan ifadesi aslında çok basit: “Herkes mutlu olsun, ben olamadım.” Bu cümle olayın tüm teknik detaylarından çok daha fazla konuşulacağa benziyor.