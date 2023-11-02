Dilan Polat'tan pes dedirten talep: 'Burası cildime iyi gelmiyor'

Kara para aklama suçlamalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan Engin Polat ve eşi Dilan Polat, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde süren işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından Polat çifti, yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine sevk edildi.



DİLAN POLAT POLİSTEN CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ

Öte yandan, Polat çiftinin emniyetteki işlemleri sürerken, Dilan Polat'ın cildi için vitamin istediği belirtildi. Polise, "Kullanmam gereken ilaçlar var" şeklinde ifade veren Dilan Polat'a hangi ilaçlara ihtiyacı olduğu soruldu. Bunun üzerine Dilan Polat'ın, "Buradaki koşullar cildime iyi gelmiyor, vitamin takviyelerini almam gerekiyor" dediği öğrenildi