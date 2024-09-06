Dilan Polat’ın tahliye sevinci sosyal medyada tepki çekti!

Mahkemenin ara kararla, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için verdiği tahliye kararını Dilan Polat ve yakınları böyle karşıladı.

Dilan Polat’ın tahliye sevinci sosyal medyada tepki çekti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2024 11:52

Kara para aklama iddiasıyla yargılanan Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün için mahkemenin ara kararla tahliye kararı vermesi, Dilan Polat ve ailesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Mahkeme koridorlarında yakınlarına sarılarak sevinç gösterisinde bulunan Dilan Polat’ın zıpladığı anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş bir kesim tarafından eleştirildi.

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