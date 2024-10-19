Dilan Polat’ın tahliye partisi tepki çekti: Kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü

Geçtiğimiz aylarda 'kara para aklama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamalarından yargılanan ve 10 ay sonra cezaevinden tahliye edilen Dilan Polat, tahliyesini büyük bir partiyle kutladı. Yakın arkadaşları, ailesi ve çalışanlarıyla birlikte düzenlediği bu özel gecede doyasıya eğlenen Polat, parti boyunca sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam etti.

Partinin hediye olduğunu belirten sosyal medya fenomeni, dansları ve enerjisiyle dikkat çekerken, geceye damga vuran bir olay ise büyük tepki topladı. Polat, kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu görüntüler hızla yayılarak büyük bir tartışma yarattı.

Sosyal medya kullanıcıları, Dilan Polat ve kardeşi arasındaki bu yakınlığı eleştirirken, bazı takipçileri ise ünlü fenomenin bu davranışını uygunsuz buldu. Polat, cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam etmeyeceğini belirtmiş olsa da, yeniden aktif olarak paylaşım yapması da dikkat çekti.

Görüntüler, kısa sürede viral olurken Polat’tan henüz bir açıklama gelmedi.