Dilan Polat’ın sosyal medya sessizliği bozuldu! Engin Polat’ın tahliyesi sonrası ilk paylaşımlar

Tahliye kararları sonrası Dilan Polat’tan ilk paylaşımlar geldi. İşte detaylar...

Dilan Polat’ın sosyal medya sessizliği bozuldu! Engin Polat’ın tahliyesi sonrası ilk paylaşımlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2024 11:56

Bir süredir gözlerden uzak kalan Dilan Polat, tahliye olduktan sonra sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmamıştı. Bu durum, eşi Engin Polat’ın kararı olarak gündeme gelmiş ve iddialara göre Engin Polat, mahkeme süreci boyunca Dilan Polat’tan sosyal medya paylaşımlarından uzak durmasını istemişti.

Ancak bugün yaşanan gelişmelerle sessizlik bozuldu. Mahkeme, ara kararını açıklayarak Engin Polat’ın tahliyesine hükmetti. Tahliye haberinin hemen ardından Dilan Polat, Instagram’da uzun süredir beklenen ilk paylaşımlarını yaptı.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu paylaşımlar, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Dilan Polat’ın, eşi Engin Polat’ın serbest bırakılmasının ardından yaptığı paylaşımlar, çiftin zor günleri geride bırakma mesajı olarak yorumlandı.

Dilan Polat’ın sessizliğini bozmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları arasında yeni tartışmalar da başladı. Engin Polat’ın tahliyesi sonrası Polat ailesinin nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

İşte Dilan Polat'ın yaptığı o paylaşımlar:

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