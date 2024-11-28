Dilan Polat'ın pahalılık isyanı: “Hayat çok zor. Bin 700 TL tuttu"

Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklanıp 9.5 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, 19 Ağustos’ta tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından sessizliğini bozan Polat, sosyal medyaya dönüş yaptı. Ancak yaptığı bir paylaşım, eski lüks hayatıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın yeni bir döneme girdiği yorumlarına yol açtı.

Dilan Polat, mutfakta yemek yaparken çekilen bir videosunda, "Hayat çok zor. 1700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi, sepeti boşalttım," sözleriyle dikkat çekti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Polat’ın hapse girmeden önceki lüks yaşamıyla ilgili bolca yorum yapıldı.



