Dilan Polat'ın pahalılık isyanı: “Hayat çok zor. Bin 700 TL tuttu"

Dilan Polat şöyle konuştu: “Hayat çok zor. 1700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi sepeti boşalttım.”

Dilan Polat'ın pahalılık isyanı: “Hayat çok zor. Bin 700 TL tuttu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-11-2024 13:40

Vergi kaçırma, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla tutuklanıp 9.5 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, 19 Ağustos’ta tahliye olmuştu. Tahliyesinin ardından sessizliğini bozan Polat, sosyal medyaya dönüş yaptı. Ancak yaptığı bir paylaşım, eski lüks hayatıyla gündeme gelen Dilan Polat'ın yeni bir döneme girdiği yorumlarına yol açtı.

Dilan Polat, mutfakta yemek yaparken çekilen bir videosunda, "Hayat çok zor. 1700 TL tuttu. Kart limiti yetersizdi, sepeti boşalttım," sözleriyle dikkat çekti. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Polat’ın hapse girmeden önceki lüks yaşamıyla ilgili bolca yorum yapıldı.

 

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