Dilan Polat ve Engin Polat, uyuşturucu testi için saç örneği verdi

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, geçtiğimiz gün "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, Polat çifti bugün Adli Tıp Kurumu’na giderek saç örneği verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, saç örneklerinin incelenerek uyuşturucu kullanımıyla ilgili kesin bir sonuca varılacağı belirtildi.

Olayın yankıları sürerken, Polat çiftinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.