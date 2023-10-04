Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Dilan Polat, son dönemin en çok tartışılan isimlerinden biri olarak öne çıkıyor, ancak kara para aklama iddialarıyla sık sık gündeme gelmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde hastane ziyaretine dair bir paylaşım yapan Polat, hastalığı hakkında bilgi verdi.

"Önümde zorlu bir süreç var" diyerek 7 milyon takipçili sosyal medya hesabından açıklama yapan Dilan Polat, "Pozitif lupus hastası olduğumu öğrendim. Hasta olduğumu hissediyordum ve düzenli kortizon alıp tahliller yaptırmam gerektiğini öğrendim. Önümde uzun ve meşakkatli bir süreç var gibi görünüyor. Allah'ım, bu süreçte bana yardım et" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Polat, paylaşımında şunları söyledi: "Kalbim bir kelebek gibi, ve şimdi anladım ki, vücudumda da 'kelebek hastalığı' başlamış. Bu ağrıları hissediyordum ve ara sıra böbrek ağrısı da eklenmişti. İnsan sağlığı gerçekten ne kadar önemli... Stres ve üzüntünün vücudumuza verdiği zarar büyük."

Ünlü fenomen, ağladığı bir fotoğrafını paylaşarak, "Bu hastalığın tedavisi mümkün değil, sadece semptomları hafifletebiliyorlar. Ömür boyu vücutta kalıyor ve şu an kafam çok karışık, vücudum dayanılmaz bir şekilde acıyor" dedi.