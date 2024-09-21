Dilan Polat şimdi de yeni yaptırdığı dövmeyi paylaştı: Üzerinde yazanlar oldukça manidar!

Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti, tahliye edilmelerinin ardından sosyal medya paylaşımlarına kaldıkları yerden devam etti. Tahliye sonrasında soluğu dövmecide alan çift, yaptırdıkları dövmelerle dikkat çekti.

Duruşmanın ardından serbest bırakılan Dilan Polat, vücuduna iki yeni dövme yaptırdı. Karın boşluğuna "Güçlüyüm ama kalbim hassas" ifadesini yazdıran Dilan Polat, kolunun içine ise "Sensiz hayatı hayal edemiyorum" şeklinde bir dövme ekledi. Dövmelerin anlamları, takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı.







Eşi Engin Polat da dövme yaptırmayı ihmal etmedi. Boynuna "Tarih cesurları sever" yazdıran Engin Polat, bu hareketiyle yaşanan sürece göndermede bulundu.

Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu da tahliye edildikten sonra omzuna ve koluna dövme yaptırarak sosyal medyada dikkat çekti. Kara para akladıkları iddiasıyla yargılanan çift, tahliye kararının ardından normal hayatlarına dönerken yaptıkları bu dövmelerle bir kez daha gündeme geldiler.