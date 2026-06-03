Dilan Polat Otel Odasından Canlı Yayın Açtı: "Ne Olur Polis Gönderin, Vurdular!"

Dilan Polat Alaçatı tatilinde silahlı saldırıya uğradıklarını açıkladı. Sosyal medyadan ağlayarak yayın açan fenomen "Can Polat'ı vurdular" dedi.

Dilan Polat Otel Odasından Canlı Yayın Açtı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-06-2026 15:53

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden ünlü fenomen Dilan Polat ve ailesinin tatili kanlı bitti. Lüks yaşantısı ve yaşadığı adli süreçlerle sık sık gündeme gelen Polat ailesi bu kez İzmir'in ünlü tatil beldesi Alaçatı'da korkunç bir silahlı saldırının hedefi oldu. Olay anında büyük bir panik yaşayan ve otel odasına sığınan Dilan Polat sosyal medya üzerinden adeta yardım çığlığı attı.

Alaçatı Tatilinde Kanlı Baskın

Sosyal medyanın en ünlü fenomenlerinden Dilan Polat ailesiyle birlikte Alaçatı tatilindeyken silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce gerçekleştirilen saldırı sırasında silah sesleri tatil beldesinde büyük yankı uyandırırken Polat ailesi kendilerini korumak adına kaldıkları otel odasına kilitledi.

Canlı Yayında Gözyaşlarıyla Feryat Etti: "Odada Kaldık Hepimiz"

Saldırının şokunu atlatamayan ve can güvenliklerinden endişe eden ünlü fenomen dışarı çıkamayarak çareyi takipçilerinden ve yetkililerden yardım istemekte buldu. Otel odasında mahsur kalan Dilan Polat sosyal medya üzerinden yayın açtı.

Açtığı canlı yayında sinir krizi geçiren ve ağlayarak video yayınlayan Polat "Ne olur buraya polis ambulans... Can Polat'ı vurdular. Allah'ım hayatımız zindan oldu artık. Ne olursunuz odada kaldık hepimiz." diyerek feryat etti. Genç fenomenin korku dolu anları ve yardım çığlıkları attığı o video sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

Yakın Koruma Ve Kuzen Can Polat Hastaneye Kaldırıldı

Saldırganların hedefi olan ve kurşunların hedefi haline gelen ismin ailenin en yakınındaki isimlerden biri olduğu öğrenildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kuzeni olan ve aynı zamanda ailenin yakın korumalığını yürüten Can Polat ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden emniyet güçleri otel ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekiplerinin kurşunların hedefi olan Can Polat'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk ettiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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