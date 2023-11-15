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Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi?

Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şaşkına döndü; Engin Polat'a böyle seslendi: “Engincim bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!"

Dilan Polat ikinci tutuklama kararını duyunca şoke oldu! Eşi Engin Polat'a bakın nasıl seslendi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 11:34

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kara para aklama, vergi kaçırma, ve sanal bahis soruşturması kapsamında mal varlıklarına el konulan Dilan ve Engin Polat çifti, 14 kişiyle birlikte tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Ancak Polat çiftinin adının karıştığı tek soruşturma bu değildi. Şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezi 1 Ekim'de kurşunlanmıştı. İş yerine 5 kurşun isabet eden Banu Parlak, bu olaydan Dilan ve Engin Polat'ı sorumlu tutarak şikayetçi olmuştu. 5 Ekim'de 5 kişi tutuklanmıştı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan ve Engin Polat ile babası Sezgin Polat'ı dün sabah ifadeye çağırdı. Sezgin Polat, Engin Polat ve Dilan Polat sırasıyla ifade verdi. Banu Parlak'ı tanıdığını, aralarında sorun olduğunu söyleyen Dilan Polat, "Kurşunlama olayıyla ilgimiz yok" dedi. Dilan, Engin ve Sezgin Polat savcılıktaki işlemlerinin ardından ‘silahlı saldırıya azmettirme’ suçundan tutuklandı.

Dilan ve Engin Polat'ın avukatları da dün Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği'ne başvurarak tutukluluğa itiraz etti ve çiftin tutuksuz yargılanmalarını istedi. Ancak bu soruşturmada tutuksuz yargılanma kararı çıksa bile, Dilan ve Engin Polat saldırıya azmettirme suçundan da tutuklandıkları için salıverilmeyecek.

Dilan Polat'ın ikinci tutuklama kararına verdiği tepkiyi anlatan gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Dilan Polat'ın tutuklama kararının ardından şok yaşadığını belirtti.

Kararı öğrenen Dilan Polat, eşi Engin Polat'a dönerek suçsuz olduklarını söyledi. Adliye koridorunda gözyaşlarını tutamayan Dilan Polat, "Engincim, bizim suçumuz yok. Bunları Allah'a havale ediyorum!" ifadelerini kullandı.

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