Dilan Polat hapisten çıktı soluğu eşi Engin Polat'ın yanında aldı!

Hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme," "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama," ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından dava açılan Dilan Polat, tutuklu yargılandığı davada tahliye edildi. Polat’ın tahliye edilmesinin ardından yaşananlar ise dikkat çekti.

Cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu kocası Engin Polat’ın yanında alan Dilan Polat, ilk olarak kardeşi Sıla Doğu’nun evinde kaldı. Sıla Doğu, sabahın erken saatlerinde Dilan Polat’ı Engin Polat’a götürmek için yola çıktı ve bu anları sosyal medya hesabından "Enginimize" notuyla paylaştı.

Dilan Polat’ın cezaevinin önünde Engin Polat’ı beklerken görüntülenmesi ise sosyal medyada geniş yankı buldu. O anlar, takipçileri arasında büyük ilgi gördü ve kısa sürede gündem oldu.



Aylar sonra ilk defa birbirlerini gören çiftin uzun süre gözyaşı döktü. Engin Polat’ın, eşi Dilan’a “Telefon kullanma, röportaj verme” diye telkinde bulunduğu öğrenildi.