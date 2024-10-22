Dilan Polat, gözyaşları içinde özür diledi

Sosyal medyada büyük infial yaratan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu’nun dudak dudağa öpüştüğü görüntülerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve ikili hakkında “hayasızca hareketler” suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş ve nöbetçi hakim karşısına çıkarılmışlardı. Hakimlik tarafından verilen adli kontrol şartı ile serbest bırakılan kardeşler, sosyal medyada yoğun eleştirilerin odağında olmaya devam etti.

Dilan Polat, serbest bırakılmasının ardından Instagram hesabından bir dizi videolu paylaşım yaparak yaşananlar için gözyaşları içinde özür diledi. Polat, duygusal açıklamalarıyla dikkat çekti ve takipçilerinden anlayış beklediğini dile getirdi.