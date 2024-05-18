Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı gündem oldu

Dilan Çiçek Deniz, dün sabah Cannes'a gitti ve Richard Gere, Uma Thurman ve Jacob Elordi'nin başrollerini paylaştığı "Oh, Canada" filminin partisine katıldı. Oyuncu, 77. Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular arasında dikkat çekti. Dilan Çiçek Deniz, akşamı güzelliği ve şıklığıyla süsleyerek "Oh, Canada" filminin galasına katıldı.

Dilan Çiçek Deniz'in Cannes tarzı gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-05-2024 11:25

Dilan Çiçek Deniz, 77. Cannes Film Festivali'nde Türk oyuncular arasında dikkat çekti. Oyuncu, dün akşam Richard Gere, Uma Thurman ve Jacob Elordi'nin bulunduğu "Oh, Canada" filminin galasına katıldı ve göz kamaştırdı.

Bugün öğlen saatlerinde, "Horizon; American Saga" filminin başrol oyuncusu Kevin Costner ile röportaj yapacak olan Dilan Çiçek Deniz, aynı zamanda filmin Türkiye yayın haklarını alan Pinema Film'in davetlisi olarak Kevin Costner, Sienna Miller ve Sam Worthington gibi filmin tüm oyuncularının yer alacağı özel akşam yemeğine de katılacak. Filmin galası ise pazar akşamı gerçekleşecek.

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