Dilan Çiçek Deniz'e Kahire'de Yoğun İlgi

Sevilen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yapımcılığını üstlendiği ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı kısa filmin Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen özel gösterimine katıldı. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ile birlikte bir söyleşi gerçekleştiren oyuncu, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. 

Yayın Tarihi : 15-11-2025 18:01

Sevilen oyuncu Dilan Çiçek Deniz’in Zeynep Dilan Süren ile birlikte yapımcılığını üstlendiği, dünya prömiyerini Saraybosna Film Festivali’nde yapan ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı kısa film, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde sinemaseverler ile buluştu.

Umut Şilan Oğurlu’nun yönettiği ve senaryosunu Mislina Bağrıyanık ile kaleme aldığı Dilan Hakkında Konuşmalıyız, izleyenlerden büyük beğeni aldı. 

Üretim baskısı, toplumsal beklentiler ve genç kadınların görünmez yüklerini beyaz perdeye taşıyan filmin özel gösterimine katılan Dilan Çiçek Deniz ve yönetmen Umut Şilan Oğurlu, gösterim sonrasında izleyenler ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ: KADINLAR İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

Kahire Film Festivalinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Dilan Çiçek Deniz ‘Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Bir güç birliği yaptık. Bu bize sadece bir film yapmadığımızı hatırlattı, yeni hikayelerin doğduğu bir alan açtık’ dedi.

 

TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYINA KAHİRE’DEN TAM NOT

Ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi, Türkiye’nin Oscar adayı Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filmi, 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde Sinema Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ‘Turkish Spotlight’ bölümünde sinemaseverler ile buluştu.

Murat Fıratoğlu imzalı film, izleyenlerden tam not alırken gösterim sonrası dakikalarca alkışlandı.

Kahire Uluslararası Film Festivali ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile düzenlenen  Turkish Spotlight bölümünde ayrıca  “Kanto” ve “Bildiğin Gibi Değil” adlı uzun metrajlı filmlerimizin de özel gösterimleri yapılacak. 

 

