Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu'na: Beni bir an olsun yalnız bırakmıyor

Mert Yazıcıoğlu-Dilan Çiçek Deniz çifti, son olarak önceki gecce Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi. Yazıcıoğlu'nun 30'uncu yaşını kutlamaya gelen çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrılırken kapıda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz haftalarda kolunu kıran Deniz, "Ameliyat oldum, iyileşmeyi bekliyorum. Birkaç haftaya düzelecek sanırım. 'Amadeus' tiyatro oyunumuzda da ben seneye devam edeceğim. Mert bir an olsun yalnız bırakmıyor beni" diyerek sevgilisine övgüler yağdırdı.

İYİLEŞMEYİ BEKLİYORUZ



Mert Yazıcıoğlu da sorular üzerine “Yeni yaş, yeni dilekler... Dinleniyoruz, iyileşmeyi bekliyoruz diyebilirim. Tadını çıkarıyoruz her şeyin” diye konuştu. Partiye Burak Dakak ve Leyla Tanlar çiftinin de katıldığını söyleyen Yazıcıoğlu, “Onlar da evlendi” diye espri yaptı. Oyuncu ve sevgilisi, mekândan VIP araçla ayrıldı. Gelen hediyeleri araca iki garson taşıdı.